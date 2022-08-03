Мы должны это сказать – Дантес и Кацурина в спальне записали первое общее видео

Певец Владимир Дантес и его вероятная любимая Даша Кацурина опубликовали первое совместное видео. Они не признались в отношениях, но записали ролик в спальне.

В сети уже давно появились слухи о романе Владимира Дантеса и Даше Кацуриной. Теперь, когда звезды обнародовали общее видео, только подогрели их.

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Дантес и Кацурин сняли общее видео

Ролик под названием "Мы должны это сказать" опубликовали на страницах Дантеса и Кацуриной. Они заявили, что не видят смысла больше "об этом молчать". Интриги добавило и то, что ролик сняли в спальне, позирует на камеру в домашней одежде.

Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что это не ко времени, но для нас с Вовой это действительно важно. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые иногда обсуждают это между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать,

– заинтриговали звезды.

Фанаты были убеждены, что Владимир и Даша наконец-то официально объявят о своих отношениях, но нет. Воспользовавшись тем, что публику очень беспокоит их личная жизнь, Кацурин и Дантес решили привлечь внимание к животным, страдающим во время войны. Они призвали поддержать инициативу UA Animals, помочь животным, погибающим из-за обстрелов на минирование, голод и страх. Звезды призывают взять животных из приюта, подарить им шанс на жизнь в семье.

Поклонники не заставили себя ждать с комментариями. Хотя они и разочарованы, что не услышали подробности личной жизни Владимира и Даши, но оценили их стремление помочь животным.