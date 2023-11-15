Хотел вывести, - зять Матвиенко эмоционально высказался об дуэте "Кролики" на похоронах
Источник:Слава Демин
Украинский певец Арсен Мирзоян поделился, как отнесся к тому, что на похороны Нины Матвиенко пришли предатели из дуэта "Кролики" Данилец и Мойсеенко.
11 октября в Киеве попрощались с народной артисткой Ниной Матвиенко. На похороны неожиданно пришли предатели Владимир Данилец и Владимир Мойсеенко из дуэта "Кролики". Раньше они распространяли тезисы кремлевской пропаганды.
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Арсен Мирзоян признался, как отреагировал на предателей на похоронах тещи
Певец рассказал, что они с Тоней никого не приглашали на похороны. Поэтому он не знает, кто позвал Владимира Данильца и Владимира Мойсеенко на прощание с народной артисткой. Артисту хотелось изгнать предателей, но его остановили.
Там стоял мой знакомый Макс и я ему говорю: "Давай их убирать". Меня начали останавливать: "Арсен, не делай этого". Я отошел. Мы просто объявили, где будет прощание. Никто ничего не согласовывал. Просто спросил: "Что они вообще делают в Украине?" Лично с ними не говорил,
– поделился Арсен.
Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн
Что известно о дуэте кроликов Данильца и Мойсеенко
- После 24 февраля 2022 года Владимир Данилец и Владимир Мойсеенко продолжили работу в стране-агрессоре. Они молчали, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
- До этого дуэт часто ездил в Россию и распространял тезисы кремлевской пропаганды о "братских народах". В последние 9 лет "кролики" периодически появлялись на российских каналах, а также ездили в оккупированный Крым.
- Известно, что в 2016 году предатели требовали, чтобы их лишили звания народных, потому что считали себя "украинофобами". Через 3 года их добавили в базу "Миротворец", куда вносят лиц, представляющих угрозу безопасности Украины.
- В 2020 году Данилец и Мойсеенко хотели выступить в городах Украины с концертной программой "Давайте посмеемся". Однако, их гастроли отменили.