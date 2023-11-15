Хотел вывести, - зять Матвиенко эмоционально высказался об дуэте "Кролики" на похоронах

Украинский певец Арсен Мирзоян поделился, как отнесся к тому, что на похороны Нины Матвиенко пришли предатели из дуэта "Кролики" Данилец и Мойсеенко.

11 октября в Киеве попрощались с народной артисткой Ниной Матвиенко. На похороны неожиданно пришли предатели Владимир Данилец и Владимир Мойсеенко из дуэта "Кролики". Раньше они распространяли тезисы кремлевской пропаганды.

Интересно Выступал на свадьбе, – Арсен Мирзоян честно сказал, дружит ли с Винником

Арсен Мирзоян признался, как отреагировал на предателей на похоронах тещи

Певец рассказал, что они с Тоней никого не приглашали на похороны. Поэтому он не знает, кто позвал Владимира Данильца и Владимира Мойсеенко на прощание с народной артисткой. Артисту хотелось изгнать предателей, но его остановили.

Там стоял мой знакомый Макс и я ему говорю: "Давай их убирать". Меня начали останавливать: "Арсен, не делай этого". Я отошел. Мы просто объявили, где будет прощание. Никто ничего не согласовывал. Просто спросил: "Что они вообще делают в Украине?" Лично с ними не говорил,

– поделился Арсен.

Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн

Что известно о дуэте кроликов Данильца и Мойсеенко