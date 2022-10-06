Даниэля Салема на службе обворовали: что исчезло из пикапа военного

Украинский ресторатор Даниэль Салем поделился неожиданной новостью. К нему залезли в пикап и украли вещь, которая необходима военным.

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем отстаивает Украину в составе Нацгвардии. Он поделился с поклонниками новостью, которую его возмутила.

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У Даниэля Салема украли вещь

Даниэль Салем рассказал, что кто-то обворовал его пикап. К счастью, из автомобиля не исчезли важные вещи – только спальник.

Всем привет, а лично хочу передать привет тому, кто, жесть, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой собственный. Ну зачем он тебе, а? Нечего сказать? Нет? Животное,

– возмутился телеведущий.

Побратимы Даниэля Салема решили подбодрить военного и начали шутить по воровству в социальных сетях.

Кто еще стал жертвой воров за время войны