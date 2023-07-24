"Это Диана": Даниель Салем рассмешил заявлением о новых отношениях – милое видео

Ресторатор Даниель Салем впервые после заявления о разводе поделился с подписчиками подробностями о своей личной жизни. Он познакомил поклонников со своей Дианой.

Телеведущий, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к защите страны, опубликовал видео с фронта и поделился деталями своих отношений. В коротком видео даже видно, как мужчина поцеловал Диану.

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Даниель Салем рассказал о своих отношениях

Военный опубликовал видео с пулеметом и подписал его иронически. Так, он решил поднять настроение подписчикам.

Все что вам нужно знать о моих отношениях. Это Диана,

– написал под видео артист.

Реакция сети

Фанов порадовало видео Даниеля. Они поддержали его в комментариях:

"Сладкая Диана";

"Когда хочешь быть на месте Дианы";

"Дай Бог тебе и твоей Диане победы! Все будет Украина";

"Суровая такая, но хорошенькая";

"Берегите себя, а особенно ваши крепкие отношения, которые эффективно уничтожают подонков".

Напомним, в июне Даниель Салем рассказал о развод с женой Мариной. Звездная пара состояла в браке около 17 лет, и вместе они воспитывают дочь Санта-Луну. Девочка с мамой живет за границей, однако на каникулы приезжала к папе в Киев.

Как рассказывал защитник, решение о разрыве было принято еще до 24 февраля 2022 года. Теперь он оформляет развод с женой. Ресторатор отметил, что вдвоем с Мариной очень ревнивы. По его мнению, это могло бы стать одной из причин завершения отношений.