Как раньше, – Даниэль Салем умилил историей о первой встрече с дочерью за время войны
Источник:NV
С начала полномасштабного вторжения шоумен и ресторатор Даниэль Салем вступил в ряды ВСУ. Так, почти полтора года он не виделся со своей дочерью. Впрочем, летом им все-таки удалось встретиться. На днях мужчина вспомнил эту встречу.
Санта-Луна приехала к отцу из-за границы. В Украине они весело проводили время. В частности, съездили в Одессу и Киев.
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Даниэль припомнил первую встречу с дочерью за время войны
Ресторатор рассказал, что его 8-летняя дочь сама организовала их с папой встречу.
Накануне дочь сказала: "Папа, мы с тобой будем гулять, есть мороженое и сладкую вату, ходить по ресторанам, смотреть кино, сходим к морю, как обычно, потренируемся в боксе". Она всегда ходила со мной на скалолазание и бокс,
– отметил Салем.
Звездный папа рассказал, что они с Санта-Луной вместе готовили еду, читали и гуляли.
"Так что эта наша встреча была такой, как раньше. Мы вместе готовили еду, сидели на подоконнике, и я читал ей книгу. Наше время в Одессе прошло легко и в удовольствие. Потом мы поехали в Киев, потому что ей предложили станцевать, а мне спеть на мероприятии. Я всю жизнь хотел разделить с дочерью сцену, и мы наконец-то это воплотили", – поделился военный.
Даниэль Салем с дочерью / Скриншот с инстаграмм-сторис
Даниэль Салем в ВСУ
- В начале великой войны телеведущий пошел защищать Украину. Сначала он присоединился к войскам терробороны, а затем отправился на линию фронта.
- Во время службы в армии он неоднократно попадал под обстрелы и даже имел тяжелую контузию, в результате которой частично потерял слух.
- Часто военный посещает военные учения. В частности, совершенствовал навыки стрельбы, к чему призывал и других мужчин.