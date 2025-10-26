Заснул за рулем и слетел с дороги, – известный актер-военный едва не погиб в страшном ДТП
- Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин попал в серьезное ДТП, заснув за рулем, что привело к тяжелым травмам.
- После нескольких месяцев мучительной реабилитации он почти выздоровел и возвращается к работе.
Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин попал в серьезную аварию. Он заснул за рулем и вылетел с дороги.
Стали известны подробности инцидента. Об этом сам Даниил написал в инстаграме, передает 24 Канал.
Как оказалось, страшная авария случилась 3 июля. Теперь этот день воин называет своим вторым днем рождения.
Я заснул за рулем и слетел с дороги. Как следствие – девять сломанных ребер, пневмоторакс, межпозвоночная грыжа еб*йшего размера и, как выяснилось позже, компрессионный перелом позвоночника,
– поделился Мирешкин.
Для справки! Пневмоторакс – повреждение легких. Как объясняют на сайте "Компендиум", при этом воздух попадает между легким и его оболочкой. Из-за этого легкое сдувается, органы в груди немного смещаются, а дышать становится труднее.
После четырех дней в реанимации он постепенно начал восстанавливаться, но реабилитация была очень болезненной и длительной.
Уже через неделю я ходил. Ребра зажили быстро, но потом началось самое тяжелое: наслоения в местах переломов передавили нервные окончания, началась межреберная невралгия, усложнилось дыхание и ежедневное посещение массажиста-реабилитолога... Так я провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях, и без физических упражнений,
– рассказал Даниил.
Сейчас он уже почти выздоровел и возвращается к работе.
Кто такой Даниил Мирешкин?
- Он известен многим зрителям по фильму "Черный ворон" и телесериалам "Пес", "Я – Надежда" и многими другими.
- Даниил окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого.
- Он женат на актрисе Ксении Даниловой. В 2019 году у супругов родилась дочь Василиса.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мирешкин обратился в военкомат, но тогда актеру сказали, что "перезвонят". В это время он активно занимался волонтерской деятельностью, в частности, помогал эвакуировать людей и животных. Также Даниил сотрудничал с французской прессой, освещая события на востоке Украины.
- Он проходил тактическую и медицинскую подготовку, посещал полигон и уже с начала 2023 года служит в "АЗОВе".