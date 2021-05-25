Солист Måneskin Дамиано Давид: биография зажигательного рокера и покорителя женских сердец

Победителями отгремевшего Евровидения-2021 стали представители Италии – группа Måneskin. Исполнители взорвали сцену драйвовым выступлением и завоевали главный кубок конкурса. Однако, все это не обошлось бы без главного и очень харизматичного вокалиста Дамиано Давида, который покорил весь зал шоу своим аутентичным итальянским задором и специфическим вокалом "с хрипотцой".

После победы на Евровидении-2021, итальянцы из рок-группы Måneskin стали едва ли не самыми обсуждаемыми музыкальными исполнителями весны. Фавориты зрителей и судей получили за свою песню Zitti e buoni 524 балла. Такую бешеную поддержку группа получила благодаря эпатажным образам, "перечную" песню и, конечно, же из-за яркого главного вокалиста Дамиано Давида.

Актуально Победитель Евровидения-2021: биография группы Måneskin

Что известно о Дамиане Давиде: биография

Участник группы Måneskin Дамиано Давид родился 8 января 1999 года, в Риме. О родне музыканта известно немного. Его родители работают бортпроводниками, а также у него есть родной брат, который называется Якопо. Образование парень получал в родном Риме, в лицее имени Джона Кеннеди. Однако, загоревшись музыкой и решив посвятить ей все свое время, бунтарь Дамиано бросил учебу.



Биография Дамиано Давида / Фото Getty Images

Изначально парень хотел заниматься поп-музыкой, но, когда однажды попытался сыграть рок, то навсегда оставил эту идею. В 15-летнем возрасте Дамиано Давид вместе с другими участниками – Викторией Де Анжелис, Томасом Раджи и Итаном Торки основывают собственную группу, которую называют Måneskin, что в переводе с датского означает "лунное сияние". Интересно, что все рокеры одноклассники.



Дамиано Давид с группой Måneskin победили на фестивале музыки Sanremo / Фото Getty Images

Первые публичные выступления Måneskin делали в качестве уличных музыкантов, прямо посреди исторического центра Рима. В 2017 году рок-исполнители решили показать себя всей Италии и попробовали свои силы в 11-м сезоне шоу X-Factor. Дойдя до финала и завоевав второе место, исполнители получили большую популярность среди аудитории.

У самого Дамиано после участия в X-Factor появилось много поклонников. Сейчас у него 2,1 миллиона подписчиков в инстаграм. Там Дамиано делится фотографиями в ретро-стиле.

Личная жизнь Дамиано Давида

До недавнего времени не было много информации о личной жизни главного вокалиста Måneskin. После кадров, где Давид узнает о победе их группы на Евровидении-2021, и целует барабанщика Итана Торки и гитариста Томаса Раджи в губы, по сети начали распространяться слухи об ориентации рокера.

Однако, Дамиано все отрицал и рассказал, что уже четыре года встречается с моделью Джорджией Солери. Совместные фото пары в сети еще не появлялись.

Что известно об участии группы Måneskin на Евровидении-2021

Финал Евровидения-2021 состоялся в Роттердаме в Нидерландах 22 мая. За победу в финале соревновались 26 исполнителей. От жюри Måneskin получили 206 баллов, а от зрителей 318.

После победы рокеров на конкурсе сетью разлетелось видео, где Дамиано Давид вел себя несколько странно. Камеры подловили его в зеленой комнате в тот момент, когда он наклонился за разбитым бокалом. Фанатам же показалось, что Дамиано Давид нюхал кокаин.

Вокалист очень возмутился, когда услышал предположение, что он употребляет наркотики и демонстративно сделал драг-тест, который доказал, что музыкант не употреблял запрещенных веществ.

Выступление Måneskin на Евровидении-2021: смотреть онлайн