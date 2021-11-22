Дает мне поспать, – MamaRika о распределении обязанностей с мужем после рождения сына

Успешная украинская певица MamaRika рассказала, как с мужем распределила семейные обязанности. Она поделилась, что Сергей пытается взять на себя половину дел и помогать жене.

Украинская певица MamaRika призналась, что по-настоящему наслаждается материнством, хотя воспитание сына проходит не без трудностей. Однако у звезды есть достаточное количество помощи от мужа.

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Как MamaRika разделила обязанности с мужем

Исполнительница рассказала, что и она, и ее муж равноценно занимаются воспитанием малыша.

Обязанности распределили 50 на 50. Даже больше скажу, ночью он забирает малыша к себе и дает мне поспать. Так мы договаривались на берегу, он меня не обманул,

– призналась звезда.



MamaRika с мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды

MamaRika также поделилась, что переезд из Одессы в Киев должен был бы быть одним из последних, хотя ей нравится менять местонахождение. Именно она была инициатором четырех переездов во время отношений с Сергеем Середой. Все же, супруги планируют сменить дом хотя бы один раз – но тогда стать хозяевами своего собственного дома.

Отметим, что звездная жена и мамочка Екатерина Репьяхова также рассказывала, как разделила обязанности с мужем Виктором Павликом. Она все-таки больше ухаживает за сыном, однако музыкант, который очень часто находится на гастролях, в свободное время помогает любимой. Он купает малыша, ездит за покупками и следит за питанием жены. Когда Екатерине надо отдохнуть или поработать, Павлик играет с мальчиком.