Цыбульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском: видео записала в курятнике

Певица Оля Цыбульская перевела на украинский язык песню своей коллеги Тины Кароль – "Скандал". А также артистка сняла забавный ролик на этот трек.

Такой ролик изрядно порадовал поклонников Цыбульской, восхищения они выражают в комментариях под постом.

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Оля Цыбульская спела "Скандал" Тины Кароль

Цибульская пояснила, что так решила поддержать людей, которые после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины полностью отказались от русского языка.

Снимаю эту рубрику для поддержки перехода украинцев с русского на родной. И чтобы показать, что поп-хиты могут и будут звучать на украинском,

– подчеркнула Оля.

Похоже, она решила подать ролик в шутливой форме, чтобы привлечь к этой теме внимание большей аудитории пользователей сети.

В комментариях подписчики Цыбульской выражают ее комплименты по поводу такой рубрики.