Чтобы украинцы не забывали традиции, – Оксана Муха рассказала о новом альбоме колядок
Источник:24 канал
Украинская певица Оксана Муха для многих земляков – пример хранительницы украинских традиций. Артистка начала карьеру с альбома колядок и теперь готовит для поклонников еще один альбом, в котором собрала уникальные музыкальные произведения.
Из-за пандемии коронавируса Оксана еще не смогла презентовать новый альбом. Она надеется, что совсем скоро сможет сделать это.
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Очень больно, когда работала над этим несколько лет и не могу презентовать творчеством людям, чтобы его услышали. Жду правильного времени,
– поделилась Оксана Муха.
Артистка добавила, что снимать видео или какую-то сказку альбом не планирует: "Думаю, есть люди, которым это нужно. Я не чувствую такой потребности. Для меня самое важное – хранить, узнавать что-то новое, снова хранить. У нас не так много есть что слушать из давних колядок и щедривок".Разговор с Оксаной Мухой записал в рамках проекта "Интервью24".
Год назад артистка презентовала сборник колядок: "Для того, чтобы украинцы не забывали традиции. Я написала: "Рождественская традиция от Оксаны Мухи". Колядки и щедривки. Их примерно сто. С нотами, со всеми куплетами. Каждая чрезвычайно интересна. Мне очень важно, чтобы у людей было откуда черпать идеи, чтобы они исполняли произведения, которые оставили нам предки. У них тогда была очень сильная культура, колорит".
Колядник от Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Я за то, чтобы коляда и щедривка влюбляли в себя. Я за то, чтобы хранить, обязательно записывать, чтобы звучал голос, красивый аккомпанемент. Чтобы было чем гордиться, не хватались за чужое, а любили и уважали свое,
– подчеркнула Муха.
Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите видео онлайн