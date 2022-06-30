Женя Галич признался, что писал бывшим друзьям из России в ответ на их оправдание

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, как и другие звезды, разорвал какие-либо связи с Россией и своими друзьями там. Он рассказал, как некоторые пытались оправдываться перед ним.

Большинство украинских знаменитостей и простые украинцы разорвали связи с Россией и ее жителями. Так же поступил и лидер группы O.Torvald Женя Галич.

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Женя Галич о друзьях из России

Исполнитель рассказал, что больше ни с кем не общается. Тем, кто пытался оправдаться – Женя приглашал в Украину.

Я ни с кем не общаюсь. Некоторые пытались мне писать, оправдываясь, что мы не виноваты и не все так однозначно. И я пригласил их приехать и посмотреть своими глазами, что происходит. Я хочу, чтобы каждый из них увидел, как над телами своих умерших сыновей плачут мамы. Сколько детей убито… Очень хочется, чтобы они все это увидели своими глазами и потом сказали, что не все так однозначно,

– сказал Женя Галич.

Фронтмен рок-группы предположил, что на россиян действительно повлияла ежедневная пропаганда. Он добавил, что те, кто действительно против войны – уехали из России много лет назад.

"Я не берусь судить о том, насколько они были испорчены и чем. Мне кажется, что это воспитание, ежедневное отравление пропагандой, вбросами. Но на самом деле я иногда их оправдываю, но больше не буду. Те люди, которые хотели что-то изменить, не хотели воевать, имеют какой-то стержень внутри, они давно не живут на территории России. В преступном режиме среди такой власти 20 лет молчать, ничего не говорить – невозможно. Или ты изверг, или ты там не живешь".