"Что за объективация украинской женщины": травести-дива Монро возмутилась новым флешмобом Никитюк

Травести-дева Монро негативно отреагировала на новый флешмоб Леси Никитюк, призвавшая украинских женщин публиковать красивые фотографии для мужчин в ВСУ. По мнению актрисы, это сексизм и неприятие себя в столь сложное время.

Телеведущая Дева Монро (Александр Федяев) написала собственное сообщение, где прокомментировала новый флешмоб в инстаграмме от Никитюк. Ранее Леся писала, что женщины в Украине "не состарились, а, так сказать, потускнели, потеряли цвет, и они не имеют на это право", и "мужчины, наши защитники должны видеть их, красивими, чтобы они еще лучше нас защищали ". "Мы должны поднять им моральный дух, ну и мужской", – говорила Леся.

Читайте также Полякова, Никитюк и другие звезды поблагодарили защитников в ВСУ: видео пронизывает до слез

К флешмобу присоединились Наталья Карпа, Маша Ефросинина, Оля Полякова, а также солистка группы KAZKA – Саша Зарицкая. Впрочем, подобная идея возмутила Монро.

Вестник сексизма и объективизации украинской женщины. К тому же от женщины! То есть Леся Никитюк считает, что женщин в ВСУ и терробороне нет. Что старость – это плохо. Что мы не имеем права в состоянии колоссального стресса и бесконечной тревоги ходить без укладки волос и выглядеть, по мнению других, не "найс". А первоочередное задание женщины только выглядеть во всей красе и поднимать боевой дух, и обязательно х*й,

– говорит Дева Монро.

"Передайте Лесе, что женщина сама выбирает, как выглядеть, чем заниматься и что кому-то поднимать", – преодолевала Монро и заявила, что женщина имеет право только на то, чтобы выбирать быть красивой только для себя, а не для кого-то. Поэтому она предложила запустить другой флешмоб – "Красота для себя", где показала собственное фото в черной тканевой маске. Также Монро призывает женщин на оккупированных территориях не привлекать к себе лишнего внимания ярким макияжем или одеждой, чтобы не стать жертвой зверств россиян.

Монро возмутилась флешмобом Никитюк / Фото из инстаграм-сторис травести

Против нового флешмоба также выступила бывшая секс-работница Алина Сарнацкая, которая в настоящее время служит в Силах терробороны ВСУ. Она показала, как во время войны выглядит настоящая "красота для ВСУ".