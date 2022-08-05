Певица Маша Фокина столкнулась с российской агрессией в Болгарии: неожиданная реакция отеля

Украинская певица Маша Фокина с сыном уехала на отдых в Болгарию. Там россияне обкидали дверь ее гостиничного номера гнилыми фруктами. Но реакция работников гостиницы оказалась неожиданной. Что они сделали – читайте дальше.

Маша Фокина отдыхает с 3-летним сыном в курортном поселке Равда на берегу Черного моря. Там звезда одна, поэтому работает на безопасность, чтобы отдых был максимально комфортным.

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Маша Фокина о российской агрессии в Болгарии

Поначалу все было хорошо. На второй день отдыха Маша с сыном были у бассейна, там заиграла ее песня "Спалахи", артистка почувствовала, что Украину любят. Однако, придя в гостиничный номер, она увидела, что дверь обкидана гнилыми фруктами. После инцидента Фокина сразу обратилась к работникам гостиницы, попросила посмотреть на камерах, кто преподнес такой сюрприз. Но в помощи ей было отказано. Тогда позвонила мужу, он сказал, что надо звонить в полицию. Маше была необходима защита, поскольку она сама с ребенком в чужой стране.

Как только все собравшиеся услышали, что хочу вызвать полицию, сказали, что сделают это самостоятельно. Вместо сотрудников полиции приехали четверо мужчин "по понятиям" и грубо сказали мне идти в номер. Я отказала и после этого взяли меня за руку и провели к лифту. То, что я испугалась, ничего не сказать, но не за себя, а за своего маленького сына, безопасность которого стоит на первом месте,

– поделилась Фокина.