Певица Маша Фокина столкнулась с российской агрессией в Болгарии: неожиданная реакция отеля
Источник:инстаграмм Маши Фокиной
Украинская певица Маша Фокина с сыном уехала на отдых в Болгарию. Там россияне обкидали дверь ее гостиничного номера гнилыми фруктами. Но реакция работников гостиницы оказалась неожиданной. Что они сделали – читайте дальше.
Маша Фокина отдыхает с 3-летним сыном в курортном поселке Равда на берегу Черного моря. Там звезда одна, поэтому работает на безопасность, чтобы отдых был максимально комфортным.
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Маша Фокина о российской агрессии в Болгарии
Поначалу все было хорошо. На второй день отдыха Маша с сыном были у бассейна, там заиграла ее песня "Спалахи", артистка почувствовала, что Украину любят. Однако, придя в гостиничный номер, она увидела, что дверь обкидана гнилыми фруктами. После инцидента Фокина сразу обратилась к работникам гостиницы, попросила посмотреть на камерах, кто преподнес такой сюрприз. Но в помощи ей было отказано. Тогда позвонила мужу, он сказал, что надо звонить в полицию. Маше была необходима защита, поскольку она сама с ребенком в чужой стране.
Как только все собравшиеся услышали, что хочу вызвать полицию, сказали, что сделают это самостоятельно. Вместо сотрудников полиции приехали четверо мужчин "по понятиям" и грубо сказали мне идти в номер. Я отказала и после этого взяли меня за руку и провели к лифту. То, что я испугалась, ничего не сказать, но не за себя, а за своего маленького сына, безопасность которого стоит на первом месте,
– поделилась Фокина.
Артистка подчеркнула, что за границей очень чувствуется агрессия со стороны россиян к украинцам. В то время, когда российская армия беспощадно обстреливает украинские города, убивает мирное население, россияне продолжают демонстрировать свою гниль и ненависть к нашему народу.
Но скоро мы все переживем и все вернемся в свои дома,
– подчеркнула Фокина.
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В комментариях подписчики возмущаются поступком россиян и реакцией отеля. Также они отмечают, что после такой ситуации нет желания ехать в Болгарию.
- "Я в шоке. Нет желания ехать в Болгарию".
- "Больше всего не укладывается в голове, что они пришли к нам домой нас убивать и мы еще в чем-то виноваты, должны такое терпеть. Жизнь их не только гнилью забрасывает. Всему свое время. Держитесь!"
- "Обидно. Маша, к сожалению, таких хватает".
- "Рашисты расползлись по всему миру".