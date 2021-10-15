47-летняя жена Дэвида Бекхэма в новом интервью рассказала о своей линии косметики и тайны брака с мужем. Однако поклонники звезды в сети выразили свой скепсис касательно ее советам в бьюти-сфере, так как сама она выглядела максимально странно и неестественно.

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Фанаты предполагают, что Виктория слишком увлеклась коррекцией внешности и услугами косметологов. На видео можно увидеть, что Бекхэм как увеличила губы и уколола ботокс, чтобы разгладить морщины. Правда немало интернет-пользователей предположили, что, возможно, женщина чем-то заболела.

Виктория Бекхэм на шоу Good Morning America: смотреть видео онлайн

Реакция сети

"Трудно прислушиваться к советам о красоте от того, кто сделал свое лицо похожим на ... это";

"Похоже, у нее какая-то аллергическая реакция – почему люди делают с собой эту фальшивую чушь?";

"О Боже!!! Что с ее губами?";

"Что с ней случилось? Раньше она была такой красивой! Может, она заболела;

"Реальность такова, что молодость тускнеет... Все становятся старше. Она больше не похожа на себя. Это печально";

"Неважно, какие эмоции она пытается показать, если ее лицо просто застывшее".

Отметим, что в инстаграме Виктории Бекхэм звезда выглядит значительно более естественной. Освещение в студии шоу, похоже, сыграло с ней плохую шутку.

Виктория Бекхэм за кулисами шоу Good Morning America / Фото из инстаграма Бекхэм

О запуске своего бренда косметики Виктория Бекхэм сообщала в марте 2018 года. В том же году она рассказывала, что каждый день тратит более 1600 долларов (43 тысяч гривен) на уход за собой: