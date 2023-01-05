После долгожданного сюрприза: что Анна Тринчер подарила мужу на Новый год

Бизнесмен Александр Волошин рассекретил, что подарил жене на Новый год iPhone, который она просила 2 недели. Анна Тринчер также не обделила любимого вниманием и подарила ему ценную вещь.

Анна Тринчер долго просила любимого подарить ей новый iPhone. Как выяснилось, Волошин уже давно приобрел подарок, но берег его до Нового года. А теперь блоггер показал, что для него приготовила жена.

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Что Анна Тринчер подарила любимому на Новый год

В инстаграмм-сторисе бизнесмен рассказал, что получил от жены часы от элитного итальянского бренда Versace. Также Александр добавил, что Анна уже не в первый раз делает ему такой подарок. Это третие часы в коллекции бизнесмена, которыми его порадовала любимая.



Тринчер подарила Волошину часы / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Блоггеры постоянно придумывают интересные инфоприводы, чтобы привлечь внимание, привлечь как можно большую аудиторию людей. Однако о подарках объявили, лишь немного продержав интригу. Для пары это не было чем-то грандиозным.