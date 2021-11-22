Чмерковский и Кухар устроили спор на "Танцах со звездами": почему поссорились судьи

В полуфинале проекта "Танцев со звездами" произошел небольшой конфликт между судьями. Максим Чмерковский и Екатерина Кухар поспорили из-за танцевальных техник Константина Войтенко.

Феерический 12 выпуск "Танцев со звездами" был напряженный и непростой для участников. В финал вошли все три пары, однако это далось им нелегко. Из-за одного из участников судьи проекта устроили спор.

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Почему возник конфликт между Чмерковским и Кухар

Максим Чмерковский негативно высказался о выступлении Константина Войтенко. По его мнению, актерских способностей для победы недостаточно, а танец безупречным не был.

Вы прекрасно показали себя как танцор, талантливый актер, исполнитель, комик и все. Проблема в том, что я об этом говорил на протяжении всех недель, и я хочу понять чего вы еще здесь достигли, в чем произошел ваш рост. Может, это мое личное мнение, вы классный, но что еще?

– заявил судья.

"Где прогресс как пары? Я не знаю, как вас судить. Один из самых сложных элементов бальных танцев — это партнерство, а у вас парных движений было 20%. И не только в этом танце", – добавил он.

Екатерина Кухар решила возразить Максиму Чмерковскому. Она подчеркнула, что Войтенко становится совершеннее в его соло.

Макс, я с тобой не согласна, потому что у него огромный прогресс в его вариациях, в его соло. В этом танце он работал на максимум своих физических возможностей,

– сказала балерина.

Однако это чемпиона по латиноамериканским танцам не убедило. Он подчеркнул, что основа шоу – бальные танцы, и проект не имеет название "Танцы любого стиля соло со звездами".

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Как считает сеть

Большинство зрителей проекта поддерживают мнение Макса Чмерковского, о чем пишут в комментариях.

"Это было комично, мило, но не танцевально";

"Что это вообще было?";

"Это был танец?";

"Это танец для первых эфиров, никак не для полуфинала";

"Чмерковский сказал очень правильные слова насчет танцев этой пары;

"Танца не было вообще, мне не понравилось";

"Какова роль партнерши здесь? Танцует сам с собой".

Добавим, что по словам Максима Чмерковского, пара, которая является главным претендентом на победу, – Артур Логай и Анна Карелина.

"Я считаю, что это лучшая пара этого сезона. Для меня Харлан – единственный человек, который вырос, Войтенко – идеальный исполнитель, а это – действительно крутая пара. Ваш талант зашкаливает, те поддержки, которые вы делаете, говорят о вообще нереальном доверии, так как сам я побоялся бы их сделать", – считает судья.