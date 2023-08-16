Несмотря на войну и оккупацию Скадовска: украинские звезды выступили на "Черноморских играх" в Киеве

На днях прошел 19-й Всеукраинский детский благотворительный фестиваль "Черноморские игры". Из-за того, что город Скадовск сейчас находится под российской оккупацией, мероприятие прошло в Киеве. В вокальном шоу приняли участие многие талантливые дети, а в состав жюри вошли известные украинские артисты.

В частности, Тина Кароль, Настя Каменских и Тарас Тополь. Лидер группы "Антитела" в соцсетях поделился с подписчиками фото с праздника и рассказал, как прошло мероприятие.

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Тарас Тополя появился на "Черноморских играх"

Он за кулисами и панельных дискуссиях делился собственным опытом, давал профессиональные и дружеские советы, выражал поддержку детям и их родителям. Кроме того, певец выступил на фестивале.

Рады быть частью столь важных событий для украинских детей. Херсон – это Украина! "Черноморские игры" обязательно вернутся в украинский Скадовск,

– отметили в "Антителах".

Кроме того, для гостей праздника спели и другие члены жюри – Тина Кароль и Настя Каменских.



Тина Кароль на "Черноморских играх" / Фото: NV



Настя Каменских на "Черноморских играх"/ Фото: NV

Посетить праздник собрались разные люди: внутренне перемещенные лица из Херсона, дети погибших героев, участники боевых действий и их семьи, воины-инвалиды, молодежь из Херсона, которая сейчас проживает по всей стране. В рамках мероприятия состоялся ряд мероприятий: мастер-классы, выставки, небольшая ярмарка, кинопоказы и увлекательные выступления талантливых музыкантов и театральных артистов.

, победу в 19-х Черноморских Игр одержала 13-летняя Ева Генова из города Костополь. Девушка посвятила этот триумф своему отцу, который 14 июля погиб на фронте, и другим защитникам и защитницам Украины.