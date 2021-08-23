"Черноморские Игры-2021": впервые в истории фестиваля вручили 2 Гран-при

Отгремел детский фестиваль "Черноморские Игры-2021"! В этом году впервые в истории Гран-при вручили сразу двум участникам. Главные призы получили 16-летний Ярослав Карпук из Волынской области и 12-летняя София Самолюк из Киева.

Основатель фестиваля Николай Баграев отметил, что все создатели "Черноморских Игр" получили невероятно большое количество положительных эмоций, насладились выступлениями конкурсантов и известных украинских артистов.

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Так, у нас два Гран-при, но победителей у нас гораздо больше! Уверен, что на этом фестивале победили все, кто присоединился к большому празднику музыки и детского творчества,

– подчеркнул Николай Баграев.

Победители "Черноморских Игр-2021" / Фото пресс-службы

В этом году особое внимание уделили образовательной программе: дискуссионным клубам, мастер-классам, конференциям с участием конкурсантов, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии. Все этапы фестиваля оценивали неизменные члены жюри:

Валентин Коваль – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Алена Савинова – преподаватель вокала;

Натела Чхартишвили-Зацаринная – генеральный продюсер канала М1;

Тарас Тополя – лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF в Украине;

Елена Мозговая – музыкальный продюсер;

Виталий Дроздов, генеральный продюсер ТАВР Медиа.

К ним присоединились звездные гости, которые также помогали оценивать выступления участников 18-ых "Черноморских Игр" – Александр Пономарев, Сергей Танчинець, Настя Каменских.

Для меня "Черноморские игры" – это одно из самых важных мест. Именно здесь произошел огромный шаг в моей карьере. Я помню каждую секунду, помню, что чувствовала, помню, как волновались мои родители. Вообще, я была в Скадовске дважды, но только со второго раза попала в финал и выиграла Гран-при. Не сдавайтесь, у вас все впереди!

– поделилась Настя Каменских.

Настя Каменских на "Черноморских Играх-2021" / Фото пресс-службы

Все победители фестиваля получили призы от партнеров и организаторов.

Выступления участников "Черноморских игр-2021" / Фото пресс-службы

Зоны фестиваля

Поскольку одним из концептуальных направлений фестиваля является привлечение детей к его реализации, то в течение трех дней фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали в социальных сетях обо всех интересных событиях. Лучшим журналистом такого пресс-центра стала 15-летняя Екатерина Шаповаленко из Киева. Она получила стажировку в газете "Факты и комментарии" и на сайте Facty.ua от Александра Швеца, заслуженного журналиста Украины.

Мастер-классы на "Черноморских играх-2021" / Фото пресс-службы

Спортивную подготовку на "Черноморских Играх" обеспечивала площадка Air бадминтона от федерации бадминтона Украины. Также на территории фестиваля реализовывались проекты U-Report и "Мой телефонный друг" от UNICEF.

Ко Дню Независимости Украины состоялись творческие мероприятия, такие как рисунок на стене, скульптура из песка и фотоконкурс на тему "С любовью к Украине".

"С любовью к Украине" на "Черноморских Играх-2021" / Фото пресс-службы

Звездные гости

Поддержать конкурсантов приехали популярные артисты украинской эстрады, среди которых:

Настя Каменских;

Надя Дорофеева;

Тина Кароль;

TAYANNA;

Светлана Тарабарова;

Александр Пономарев;

MONATIK;

Макс Барских;

Владимир Дантес;

NIKITA LOMAKIN;

Оля Цибульская;

Артем Пивоваров;

БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ;

"Антитела";

Go_A.

Известные артисты на "Черноморских Играх-2021" / Фото пресс-службы