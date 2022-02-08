В черном халате: Екатерина Кухар очаровала домашним образом

Екатерина Кухар, имея свободное время, предпочитает чтение. Она любит провести несколько минут за прочтением бумажной книжки.

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На гастролях прима-балерина также много читает. Именно во время этого занятия она сделала несколько кадров, которыми уже поделилась в сети. Катерина позировала, лежа на диване в атмосферной комнате.

Кухар была одета в изысканный домашний халат черного цвета. Волосы она уложила в элегантные локоны, а на лице был насыщенный макияж с темными тенями на веках и яркой помадой на губах. Похоже, что балерина отдыхала после очередного концерта.



Екатерина Кухар в черном халате / Фото из инстаграма примы-балерины



Екатерина Кухар в черном халате / Фото из инстаграма примы-балерины

Текст публикации Екатерины Кухар:

Помните эту книжную романтику, когда нужно было ходить в библиотеку, часами выбирать книги, находить место в зале для чтения или брать по талончиках домой?

Сейчас же, с множеством разнообразных приложений, аудиокниг и книжных онлайн-магазинов можно достать любого автора или одним из первых прочитать что-то новое. Но почему-то сам процесс чтения книги отошел на второй план, а на первый план вышло потребление видео- и фотоконтента. Ритм современного человека заточен под очень короткие информационные сообщения развлекательного содержания, а книга, даже самая легкая, – это долго.

А что говорить о детях?

Ведь в ближайшем будущем без чтения будет крайне трудно преуспеть в этом стремительном мире. Может, конечно, вам кажется, что все это чушь. Но факты говорят о том, что без чтения никак нельзя заставить свой мозг справляться с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь, потому что книга учит играть в долгую.

Честно признаюсь, нам тоже бывает трудно смотивировать детей читать, но мы ищем разные выходы:

читаем вместе перед сном;

выбираем книги по интересам;

подаем собственный пример;

покупаем интерактивные книги;

смотрим фильмы или мультфильмы, снятые по книгам и сравниваем, учим замечать детали и анализировать.

Чтение снижает стресс, развивает интеллект, расширяет кругозор, а также помогает в трудных ситуациях принимать правильное решение.

И есть еще один разительный бонус, о котором редко упоминают, говоря о пользе чтения. Человеку, который читает, не нужна калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни, и читающие люди гораздо меньше склонны к лишнему весу.

В этом случае легче всего начать с себя, а затем привлечь ребенка к этому занятию. Так что, достанем книгу, которая давно ждет вас? Какую прочтете прежде всего?