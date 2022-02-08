В черном халате: Екатерина Кухар очаровала домашним образом
Источник:инстаграм Екатерины Кухар
Прима-балерина во время насыщенного гастрольного графика находит время для новых публикаций. На днях она поделилась фотографиями, где показала, как выглядит после выступления.
Екатерина Кухар, имея свободное время, предпочитает чтение. Она любит провести несколько минут за прочтением бумажной книжки.
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Домашний look Екатерины Повар
На гастролях прима-балерина также много читает. Именно во время этого занятия она сделала несколько кадров, которыми уже поделилась в сети. Катерина позировала, лежа на диване в атмосферной комнате.
Кухар была одета в изысканный домашний халат черного цвета. Волосы она уложила в элегантные локоны, а на лице был насыщенный макияж с темными тенями на веках и яркой помадой на губах. Похоже, что балерина отдыхала после очередного концерта.
Екатерина Кухар в черном халате / Фото из инстаграма примы-балерины
Екатерина Кухар в черном халате / Фото из инстаграма примы-балерины
Текст публикации Екатерины Кухар:
Помните эту книжную романтику, когда нужно было ходить в библиотеку, часами выбирать книги, находить место в зале для чтения или брать по талончиках домой?
Сейчас же, с множеством разнообразных приложений, аудиокниг и книжных онлайн-магазинов можно достать любого автора или одним из первых прочитать что-то новое. Но почему-то сам процесс чтения книги отошел на второй план, а на первый план вышло потребление видео- и фотоконтента. Ритм современного человека заточен под очень короткие информационные сообщения развлекательного содержания, а книга, даже самая легкая, – это долго.
А что говорить о детях?
Ведь в ближайшем будущем без чтения будет крайне трудно преуспеть в этом стремительном мире. Может, конечно, вам кажется, что все это чушь. Но факты говорят о том, что без чтения никак нельзя заставить свой мозг справляться с теми задачами, которые ставит перед нами жизнь, потому что книга учит играть в долгую.
Честно признаюсь, нам тоже бывает трудно смотивировать детей читать, но мы ищем разные выходы:
- читаем вместе перед сном;
- выбираем книги по интересам;
- подаем собственный пример;
- покупаем интерактивные книги;
- смотрим фильмы или мультфильмы, снятые по книгам и сравниваем, учим замечать детали и анализировать.
Чтение снижает стресс, развивает интеллект, расширяет кругозор, а также помогает в трудных ситуациях принимать правильное решение.
И есть еще один разительный бонус, о котором редко упоминают, говоря о пользе чтения. Человеку, который читает, не нужна калорийная пища, чтобы справиться с тяготами скучной жизни, и читающие люди гораздо меньше склонны к лишнему весу.
В этом случае легче всего начать с себя, а затем привлечь ребенка к этому занятию. Так что, достанем книгу, которая давно ждет вас? Какую прочтете прежде всего?