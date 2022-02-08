Катерина Кухар, маючи вільний час, надає перевагу читанню. Вона любить провести декілька хвилин за прочитанням паперової книжки.

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Домашній look Катерини Кухар

На гастролях прима-балерина також багато читає. Саме під час цього заняття вона зробила декілька кадрів, якими вже поділилася в мережі. Катерина позувала, лежачи на дивані в атмосферній кімнаті.

Кухар була одягнена у вишуканий домашній халат чорного кольору. Волосся вона вклала в елегантні локони, а на обличчі був насичений макіяж з темними тінями на повіках і яскравою помадою на губах. Схоже, що балерина відпочивала після чергового концерту.



Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини



Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини

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