Катерина Кухар, маючи вільний час, надає перевагу читанню. Вона любить провести декілька хвилин за прочитанням паперової книжки.
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Домашній look Катерини Кухар
На гастролях прима-балерина також багато читає. Саме під час цього заняття вона зробила декілька кадрів, якими вже поділилася в мережі. Катерина позувала, лежачи на дивані в атмосферній кімнаті.
Кухар була одягнена у вишуканий домашній халат чорного кольору. Волосся вона вклала в елегантні локони, а на обличчі був насичений макіяж з темними тінями на повіках і яскравою помадою на губах. Схоже, що балерина відпочивала після чергового концерту.
Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини
Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини
Пам'ятаєте цю книжкову романтику, коли потрібно було ходити до бібліотеки, годинами вибирати книги, знаходити місце у залі для читання чи брати по талончиках додому?
Зараз же, з безліччю різноманітних додатків, аудіокниг та книжкових онлайн-магазинів можна дістати будь-якого автора або одним із першим прочитати щось нове. Але чомусь сам процес читання книги відійшов на другий план, а на перший план вийшло споживання відео- та фотоконтенту. Ритм сучасної людини заточений під дуже короткі інформаційні повідомлення розважального змісту, а книга, навіть найлегша, – це довго.
А що казати про дітей?
Адже в найближчому майбутньому без читання, буде вкрай важко досягти успіху в цьому стрімкому світі. Може, звісно, вам здається, що все це нісенітниця. Але факти говорять про те, що без читання ніяк не можна змусити свій мозок справлятися з тими завданнями, які ставить перед нами життя, тому що книга вчить грати в довге.
Чесно зізнаюся, нам теж буває важко змотивувати дітей читати, але ми шукаємо різні виходи:
- читаємо разом перед сном;
- обираємо книги за інтересами;
- подаємо власний приклад;
- купуємо інтерактивні книги;
- дивимося фільми або мультфільми, зняті за книгами та порівнюємо, вчимо помічати деталі та аналізувати.
Читання знижує стрес, розвиває інтелект, розширює світогляд, а також допомагає у скрутних ситуаціях приймати правильне рішення.
І є ще один разючий бонус, про який рідко згадують, говорячи про користь читання. Людині, яка читає, не потрібна калорійна їжа, щоб впоратися з тяготами нудного життя і люди, що читають, набагато менше схильні до зайвої ваги.
В цьому випадку найлегше почати з себе, а потім залучити дитину до цього заняття. Так що, дістанемо книгу, що давно чекає на вас?Яку прочитаєте насамперед?