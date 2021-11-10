В черной одежде: элегантная Меган Маркл на саммите газеты The New York Times

Супруга принца Гарри приняла участие в саммите DealBook Online в газете The New York Times. Там она пообщалась с другими участниками, а также очаровала безупречным аутфитом. Меган надела черную одежду и выглядела в ней безупречно.

Меган Маркл говорила о своем обращении к членам Конгресса США, в котором поддержала комплексную программу оплачиваемого отпуска для новоиспеченных родителей. Жена принца взволнована тем, что родители в Америке не имеют права на оплачиваемый декрет.

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Меган подчеркнула, что она всегда отстаивала то, что является правильным, и будет продолжать делать это. А оплачиваемый отпуск для новоиспеченных родителей считает гуманитарной потребностью.

Элегантный образ Меган Маркл

Звезда не только затронула важную тему, но и продемонстрировала стильный образ. Меган предстала перед камерами в черной одежде. Она выбрала кофту с короткими рукавами и брюки. Соединила аутфит с туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Длинные роскошные волосы Маркл вложила в локоны, а на лице сделала макияж с темно-коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Изюминки образу добавила брошь в виде красного мака. Такой символ члены королевской семьи Великобритании одевают, чтобы почтить память военных британцев, погибших в конфликтах.



Меган Маркл на саммите DealBook Online / Скриншот с видео



Меган Маркл на саммите DealBook Online / Скриншот с видео