В черно-белом клетчатом пальто: королева Летиция ошеломила элегантностью
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция в очередной раз продемонстрировала безупречный внешний вид во время нового выхода в свет в элегантном пальто.
Испанская королева после праздников вернулась к исполнению королевских обязанностей. 19 января она вместе с мужем побывала на открытии ярмарки туризма в Мадриде.
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Элегантный look королевы Испании
Ее Величество вышла в свет в белом гольфе и черных кожаных штанах. Поверх надела роскошное черно-белое пальто с принтом в клетку, которое не застегивала. Из обуви выбрала черные лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.
Прическу и макияж Летиция сделала такие, как обычно: волосы уложила ровно, а глаза выделила с помощью коричневых теней. Среди аксессуаров на Летиции были белая защитная маска и минималистичные серьги.
Королева Летиция в черно-белом пальто / Фото Getty Images
Королева Летиция в черно-белом пальто / Фото Getty Images
Выходы королевы Летиции в 2022 году
- На праздничном параде, который состоялся в королевском дворце, Ее Величество предстала в роскошном вечернем платье синего цвета.
- В штаб-квартиру Испанской федерации редких заболеваний королева приезжала в темно-синем пальто.