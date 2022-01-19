В черно-белом клетчатом пальто: королева Летиция ошеломила элегантностью

Испанская королева Летиция в очередной раз продемонстрировала безупречный внешний вид во время нового выхода в свет в элегантном пальто.

Испанская королева после праздников вернулась к исполнению королевских обязанностей. 19 января она вместе с мужем побывала на открытии ярмарки туризма в Мадриде.

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Элегантный look королевы Испании

Ее Величество вышла в свет в белом гольфе и черных кожаных штанах. Поверх надела роскошное черно-белое пальто с принтом в клетку, которое не застегивала. Из обуви выбрала черные лакированные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Прическу и макияж Летиция сделала такие, как обычно: волосы уложила ровно, а глаза выделила с помощью коричневых теней. Среди аксессуаров на Летиции были белая защитная маска и минималистичные серьги.



Королева Летиция в черно-белом пальто / Фото Getty Images



Королева Летиция в черно-белом пальто / Фото Getty Images

Выходы королевы Летиции в 2022 году