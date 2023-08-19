Накрыло стеклом, отбросило в стену: дочь фронтмена Kozak System попала под обстрел в Чернигове

Дочь фронтмена Kozak System была в Чернигове, когда оккупанты атаковали центр города ракетами. Девушка рассказала, в каком она состоянии.

Лидер группы Kozak System Иван Леньо сообщил, что его дочь оказалась в эпицентре ракетного удара по Чернигову. Он показал переписку с Маланкой.

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Дочь Ивана Леньо попала под обстрел

Дочь музыканта рассказала, что была из-за дороги от драмтеатра, поэтому взрывная волна досталась и ее. У Маланки царапины и немного крови.

Прилетело в драмтеатр. Мы с Таней были через дорогу от него. Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом и отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик. Мы бежали по стеклу и среди трупов. Папа, это п*здец. Я не знаю, как мы выжили, но спасибо нашим ангелам,

– написала девушка папе.

После удара Маланка побежала к укрытию, где вытряхнула стекло и обработала раны. Она добавила, что в Чернигове была и ее мама, но в другом укрытии.



Дочь Ивана Леньо об обстреле / Фото из фейсбука певца

"Я сегодня поседел", – написал Иван Леньо под скриншотом из переписки.

Кто из звезд оказался в Чернигове на момент удара

Наталья Денисенко вместе с 5-летним сыном также находилась в Чернигове, когда произошел ракетный обстрел. Очень громкий взрыв испугал детей.

Актриса призналась, что планировала прогулку в том месте, где произошел удар. Но взрыв они застали дома. "Очень много погибших и раненых. Обломки разлетелись по всему центру".