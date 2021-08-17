Через месяц после родов: Даша Квиткова показала фигуру в купальнике
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Блоггер Даша Квиткова месяц назад впервые стала мамой. 23-летняя девушка родила сына, которого назвали Львом. Теперь она решилась показать фигуру в купальнике и ошеломила поклонников безупречным внешним видом.
Теперь в блоге Даша Квиткова рассказывает о буднях материнства. Признается, что хотя и быть мамой не легко, однако она невероятно счастлива, что имеет сына.
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Даша Квиткова в купальнике
После родов Даши прошел месяц. Сейчас она восстанавливается и возвращает фигуру, которая была до беременности. В инстаграм-сториз молодая мамочка опубликовала несколько кадров, где предстала перед камерой в купальнике голубого цвета. Квиткова рассказала, что одевала его до беременности и во время нее.
Но больше всего внимание поклонников привлекла фигура звезды, ведь им было интересно увидеть, как изменилось ее тело после первых родов. Отметим, недавно Даша рассказывала, что в октябре с сыном и мужем планирует улететь на море, поэтому фотографий в бикини будет немало.
Внезапно захотелось посмотреть, как буду выглядеть в купальнике, который носила еще до беременности. В общем, не все так плохо, как я думала,
– прокомментировала Квиткова.
Даша Квиткова в купальнике / Скриншот инстаграм-сториз блогера
Даша Квиткова в купальнике / Скриншот инстаграм-сториз блогера
Отметим, недавно фигурой в купальнике похвасталась еще одна новоиспеченная мамочка – Екатерина Репьяхова. Молодая жена Виктора Павлика примерила бикини на отдыхе в Буковеле.