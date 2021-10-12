Через 8 дней после рождения: Екатерина Репяхова показала архивные фото сына

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками архивными фото сына, которые сделали через 8 дней после его рождения. Маленького Михаила сняли в фотосессии в стиле Newborn.

Общий сын Екатерины Репяховой и Виктора Павлика родился в июне, однако звездные родители только недавно решились показать его лицо публике. Теперь блогер также делится архивными фотографиями сына, которые делала после его появления на свет.

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Архивные фото сына Павлика и Репяховой

Известная мамочка опубликовала серию миловидных кадров, которые сделала через 8 дней после рождения Михаила. Мальчика сняли в фотосессии в стиле Newborn, которая популярна среди современных родителей. Первенец Репяховой позировал во время сладкого сна. Такие фотографии изрядно порадовали поклонников известной мамочки.

Я же не показывала вам фото Михаила Newborn. Здесь ему восемь дней,

– подписала снимки Катерина.



Сын Павлика и Репяховой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Сын Павлика и Репяховой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Сын Павлика и Репяховой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Сын Павлика и Репяховой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой



Сын Павлика и Репяховой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Подписчики Екатерины очень активны, поэтому оставляют много приятных слов в комментариях. Теперь к звездной мамочке приковано особое внимание публики.