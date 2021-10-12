Спільний син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка народився в червні, однак зіркові батьки лише нещодавно наважилися показати його обличчя публіці. Тепер блогерка також ділиться архівними фотографіями сина, які робила після його появи на світ.

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Архівні фото сина Павліка та Реп'яхової

Відома матуся опублікувала серію миловидних кадрів, які зробила через 8 днів після народження Михайла. Хлопчика зняли у фотосесії в стилі Newborn, що популярні серед сучасних батьків. Первісток Реп'яхової позував під час солодкого сну. Такі світлини неабияк потішили прихильників відомої матусі.

Я ж не показувала вам фото Михасика Newborn. Тут йому вісім днів,

– підписала знімки Катерина.



Син Павліка та Реп'яхової / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Син Павліка та Реп'яхової / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Син Павліка та Реп'яхової / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Син Павліка та Реп'яхової / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Син Павліка та Реп'яхової / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Підписники Катерини дуже активні, тому залишають багато приємних слів у коментарях. Тепер до зіркової матусі прикута особлива увага публіки.