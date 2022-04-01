Человеку, который вдохновляет всех нас – Джамала вручила Зеленскому польскую награду Wiktory

1 апреля 2022 , 20:36
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Источник:

инстаграм Джамали

38-летняя Джамала после первых взрывов в Киеве уехала за границу и где только не была за эти 37 дней. В четверг, 31 марта, певица снова вышла на сцену в Варшаве, чтобы передать Зеленскому польскую награду Wiktory.

Премия Телевизионной академии Польши Wiktory вернулась после семилетней паузы. Безусловно, на гала-вечере в Варшаве не могли не упомянуть Украину, которая уже второй месяц борется с российской агрессией. Так, церемонию открыла Джамала с песней из Евровидения-2016 – "1944". 

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После проницательного исполнения с сине-желтым флагом артистке досталась почетная миссия – вручить специальную награду президенту Украины. Ее Зеленскому присудили в знак солидарности Польши с Украиной в борьбе с Россией.

Статуэтку Superwiktory 2021 из рук Джамалы получил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ведь Зеленский не покидает Родину с начала войны.

Человеку, вдохновляющему всех нас на защиту нашей свободы и страны. Человеку, который сегодня проявляет исключительное мужество, когда мы все так в этом нуждаемся,
– написала Джамала в инстаграмме. 

Джамала на польской церемонии Wiktory 2021: фото 

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Отметим,  Wiktory – nagrody – награда Телевизионной академии, что присуждалась  в 1985 – 2014 годах выдающимся личностям Польши в области телевидения. После продолжительного перерыва в этом году премию вручили снова.

Полный текст публикации Джамалы: 

Во время войны я ценю любую возможность общаться с европейской аудиторией. Вчера была возможность поговорить с людьми, которые протянули руку помощи Украине первыми. Польша.

Wiktory – nagrody. Мне представилась честь презентовать награду от польского народа нашему президенту Владимиру Зеленскому. Человеку, вдохновляющему всех нас на защиту нашей свободы и страны. Человеку, который сегодня проявляет исключительное мужество, когда мы все так нуждаемся! Слава Украине!

Автор: Марина Джура