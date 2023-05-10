Участницы из Чехии оправдались за песню о сестрах-славянах на Евровидении: "Поддерживаем Украину"

Чешская группа Vesna уже выступила в первом полуфинале Евровидения-2023. Артистки исполнили песню о славянском сестринстве, с которой прошли в финал. Интересно, что среди них есть одна россиянка. Однако участницы уверяют, что их песню поняли неправильно, на самом же деле они поддерживают Украину.

Как только стало известно, что группа Vesna представит Чехию на Евровидении, украинцы выразили свое возмущение из-за этой песни. Отметим, что в составе группы есть россиянка Олеся Очеповская, но она уже давно живет в Чехии и имеет чешское гражданство.

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Добавим, что участницы из Чехии прошли в финал конкурса благодаря зрительским голосам. В субботу, 13 мая, они выступят снова на сцене Евровидения-2023.

Что не так с песней группы VESNA

Еще зимой песня чешского коллектива вызвала бурные обсуждения. Ведь в ней говорится о "сестринстве" между славянскими народами.

Эта идея прослеживалась и в клипе, где в разных образах девушки изображают представительниц разных стран – украинку, россиянку, словачку, болгарку и чешки. Ролик изображает сказку о "славянской традиции", где, скорее всего, эти народы повздорили. Украинцы восприняли слова о "сестринстве" как давно известную басню о "братских народах", продвигаемый российской пропагандой.

Участницы группы оправдались за песню

Участницы коллектива Vesna Патриция Канек и Танита Янкова заявили, что никого песней оскорбить не хотели.

Мы посвятили ее Украине и сочувствию всем, кто переживает страдания из-за войны. Наша песня о сестринстве – но это касается только женщин, и нет ничего общего с войной. Мы не хотели никого обидеть песней, и сочувствуем Украине, ведь Чехия также пережила времена угнетения,

– заявила Патриция.

Танита добавила, что песня не совсем о сестринстве славян – она о чувстве и обузе, которую испытывают люди, когда их не слышат.

По словам участниц группы, когда началась война в Украине, они выступали на большом мероприятии на Вацлавской площади в Праге, чтобы поддержать нас.

"Сестринство означает для меня то, что ты хочешь помогать и делаешь все возможное. Но, конечно, это слово в вашем контексте означает нечто другое. Мы извиняемся, если кто-то расстроился через это слово. Это ужасно, что "сестринство" используется манипулятивно. Потому что я считаю, что суть этого слова хороша", – считает Патриция.

Девушки добавляют, что хотели бы как-то выступить в Украине, потому что здесь много знакомых и друзей.

Выступление Vesna на Евровидении

Отметим, что эта песня имеет несколько куплетов на украинском. В общем, выступление Vesna на Евровидении-2023 было ярким – участницы группы предстали на сцене в нежно-розовых брючных костюмах и с одинаковыми прически – косами.

Выступление чешской группы Vesna на Евровидении-2023: смотрите видео

Напомним, результаты первого полуфинала Евровидение-2023 уже известно. В финале 13 мая примут участие такие страны: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Кроме того, в финале также выступят представители стран "Большой пятерки" и страны-победительницы. Это Франция, Италия, Испания, Великобритания, Германия и Украина.