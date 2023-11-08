Следуя традиции, он обратился к палате лордов. В речи король почтил свою мать, королеву Елизавету, правившую Соединенным Королевством более семи десятилетий, и объявил будущие законы и запланированные государственные визиты. Королева Камилла сопровождала мужа во время этого важного события.

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Чарльз III выступил на церемонии открытия парламента

Его Величества вместе с супругой прибыли в Букингемский дворец на королевской карете Diamond Jubilee State Coach. Там они надели государственные мантии. Кроме того, король надел Императорскую государственную корону, которую до этого носил во время своей коронации в мае. В то же время королева Камилла вышла в знаковой бриллиантовой тиаре, которую носила Елизавета II.

В зале Чарльз III произнес важную речь, подготовленную правительством, где подробно описал будущие законы и запланированные дипломатические поездки. К тому же во время выступления он вспомнил "любимую мать" и говорил о "наследии служения и преданности Ее Величеству".

Отметим, это впервые более чем за 70 лет в парламенте выступил король. В последний раз это было в 1950 году, когда король Георг VI, отец королевы Елизаветы, зачитал речь в стенах парламента.