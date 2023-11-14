Страдал от буллинга, любит Гарри Поттера и вареные яйца: малоизвестные факты из жизни Чарльз III

Сегодня, 14 ноября, король Великобритании Чарльз III отмечает свой 75-й день рождения. Интересно, что несмотря на то, что он занимается делами монарха, оказывается, Его Величество очень творческая личность, у которой есть собственный бренд виски.

Так, ко дню рождения короля Великобритании 24 Канал собрал 7 малоизвестных фактов из его жизни. Детальнее об этом – смотрите дальше.

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Малоизвестные факты из жизни монарха

Чарльз III — первый наследник, получавший образование вне королевского дворца. Он учился в Hill House School в Лондоне и Cheam School в Хэмпшире. Но в школе-интернате Чарльз страдал буллингом из-за внешности.

Божечки, они ужасные, не знаю, как можно быть такими паскудниками. Они всю ночь швыряются тапочками или лупят меня подушками, перебегают через всю комнату и бьют меня изо всех сил, а потом мчатся назад как можно скорее, пробуждая всех в спальне. Я продолжаю хотеть домой. Это место – такая дыра,

– писал король.