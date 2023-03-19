Первый День матери без королевы: Чарльз III тронул архивным снимком с Елизаветой II

19 марта 2023, 11:25
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Источник:

королевская семья

В Великобритании 19 марта отмечают День матери. По этому случаю король Чарльз III и королева-консорт Камилла поделились трогательными фото.

В Великобритании День матери празднуют в другую дату, чем в мире – 19 марта. Сегодня с семейным праздником поздравлением поделился Чарльз III и королева-консорт Камилла.

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Король Чарльз III и Камилла поздравляют с Днем матери

На официальной странице королевской семьи Чарльз III и его супруга опубликовали особые фотографии. Король показал архивный кадр, на котором изображен вместе с покойной Елизаветой II. На этой фотографии Чарльз III – еще малыш.


Елизавета II с сыном / Фото из инстаграма королевской семьи

Заметим, это первый День матери, который Чарльз III проведет без мамы. 8 сентября 2022 года Елизавета II умерла, а ровно пол года назад, 19 сентября, состоялось прощание с монархиней, правившей страной 70 лет.

Королева-консорт Камилла также тронула своим снимком. На архивном фото она позировала рядом с мамой Розалинд Шенд. Мамочка Камиллы скончалась еще в 1994 году.


Камилла с мамой / Фото из инстаграма королевской семьи

В подписи к снимкам Чарльз III почтил не только свою покойную мать, но и всех мам, живущих или покоящихся.

Всем матерям повсюду и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мы думаем о вас и желаем вам особого Дня матери.

  • Добавим, что после смерти Елизаветы II о ней упоминают особыми символическими способами. В частности, надевают ее украшения на публичные мероприятия и события.
  • Несколько дней назад королева-консорт Камилла осуществила публичный выход с королем Чарльзом III в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Она надела яркое платье, которое дополнила брошью с бриллиантами и сапфиром, принадлежавшей Елизавете II.
Автор: Марія Касій