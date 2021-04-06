28-летняя американская рэпперша Cardi B стала звездой весеннего номера мужского журнала XXL. Всю съемку она позировала топлесс, щеголяя пышным бюстом.

Съемка состоялась в середине марта на смотровой площадке The Edge в Нью-Йорке. В холодную и ветреную погоду Cardi B позировала полуобнаженной на высоте 340 метров. Авторами фантастических кадров стал звездный дуэт фотографов Ахмад Барбер и Донта Морис. Как говорится в источнике, рэппешка покорила всю съемочную группу своей настойчивостью и бешеной отдачей ради метких фотографий.

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Она продемонстрировала в кадре сразу несколько соблазнительных образов. На обложке журнала XXL рэпперша предстала в эпатажном приталенном пиджаке с принтом и провокационными разрезами на груди. Под него модель надела сетчатые колготы и туфли на высоких шпильках.

Cardi B на обкложке XXL / Фото XXL

Для других фото Cardi B примерила:

классические черные брюки с подтяжками, которые едва прикрывали ее большие обнаженные груди. Образ она довершила массивными бусами и браслетом;

обтягивающую черную юбку фасона "рыбка" с атласными поясами и короткий пиджак. Рэпперша позировала лежа на прозрачном полу, а ее обнаженный бюст держали слепки мужских рук;

атласное одеяние с очень глубоким декольте и разрезом на бедрах, которое соединила с галстуком и лакированными ботфортами на высоком каблуке;

длинное красно-черное пальто, юбку длины миди и туфли-лодочки.

Всю фотосессию Cardi B позировала с изысканной укладкой с заложенными назад волосами и насыщенным макияжем с ярко-красной и нюдовой помадами. Она демонстрировала смелые позы, акцентируя на прелестях своего аппетитного тела.

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