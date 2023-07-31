Известная американская певица Cardi B швырнула микрофон прямо в фанатку: почему это произошло

На днях американская исполнительница Cardi B выступила с концертом в Лас-Вегасе. Однако во время выступления одна из зрительниц облила певицу водой. Реакция знаменитости не заставила себя долго ждать.

Видео с реакцией артистки уже разлетелось в социальных сетях. Поклонники артистки также успели высказать свое мнение о неприятном инциденте.

Вас может заинтересовать Безумный концерт в Сиэтле: выступления Тейлор Свифт повлекли за собой землетрясение в городе

Cardi B бросила микрофон в зрительницу

Исполнительница пела композицию Bodak Yellow на своем концерте в клубе в Лас-Вегасе. Неожиданно одна из зрительниц облила певицу напитком из своего стакана. Это возмутило исполнительницу, поэтому она немедленно отреагировала. Cardi B швырнула микрофон в девушку. Охрана артистки сразу вывела зрительницу с концерта.

Реакция сети

Фаны поддержали певицу. Они подчеркнули, что зрители не имеют права так обращаться со знаменитостями: