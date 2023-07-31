Известная американская певица Cardi B швырнула микрофон прямо в фанатку: почему это произошло
Источник:CNN
На днях американская исполнительница Cardi B выступила с концертом в Лас-Вегасе. Однако во время выступления одна из зрительниц облила певицу водой. Реакция знаменитости не заставила себя долго ждать.
Видео с реакцией артистки уже разлетелось в социальных сетях. Поклонники артистки также успели высказать свое мнение о неприятном инциденте.
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Cardi B бросила микрофон в зрительницу
Исполнительница пела композицию Bodak Yellow на своем концерте в клубе в Лас-Вегасе. Неожиданно одна из зрительниц облила певицу напитком из своего стакана. Это возмутило исполнительницу, поэтому она немедленно отреагировала. Cardi B швырнула микрофон в девушку. Охрана артистки сразу вывела зрительницу с концерта.
Реакция сети
Фаны поддержали певицу. Они подчеркнули, что зрители не имеют права так обращаться со знаменитостями:
- "Что не так с этими людьми? Зачем платить за билет на концерт, а потом пытаться нанести вред человеку, к которому вы пришли?";
- "Ее точность поражает";
- "Я не понимаю, зачем кто-то бросает что-то в исполнителей";
- "Cardi B не нужны охранники. Она сама способна себя защитить";
- "Это так здорово, что она защищалась. Люди не должны делать подобное ни с исполнителями, ни с кем-то другим".