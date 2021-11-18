Бывший Арианы Гранде подогрел слухи о романе с Ким Кардашян: общее фото

Слухи о романтических отношениях между Ким Кардашян и комиком Питом Дэвидсоном все больше крепчают. На днях юморист провел вечеринку по случаю Дня рождения, на которую пригласил светскую львицу и ее маму Крис Дженнер.

Несмотря на то, что Ким Кардашян и Канье Уэст так и не получили официального документа о разводе, они живут отдельно и не считают себя парой. Каждого из знаменитостей довольно часто подозревают в романах. Новая информация появилась об отношениях звезды реалити и бывшего жениха Арианы Гранде.

К слову Она все еще моя жена, – Канье Уэст до сих пор не развелся с Ким Кардашян

Звезды подогрели слухи о романе Кардашян и Дэвидсона

На днях юморист Пит Дэвидсон отпраздновал день рождения. Гостями вечеринки стал рэпер Флейвор Флейв, который называет Пита "названным сыном", Ким Кардашян и ее мать, Крис Дженнер. Фото с празднования опубликовал Флейв.

Из фотографии заметно, что вечеринка была скромной и в домашнем стиле. Инсайдеры сообщают, что она проходила в особняке Крис Дженнер.

Источник издания People подчеркнул, что Ким Кардашян и Пит Дэвидсон действительно встречаются. Они нравятся друг другу и делают друг друга счастливыми.



День рождения Пита Дэвидсона / Фото из инстаграма Флейвора Флейва

Почему появились слухи о романе между Питом и Ким