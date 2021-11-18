Бывший Арианы Гранде подогрел слухи о романе с Ким Кардашян: общее фото
Источник:инстаграм Флейвора Флейва
Слухи о романтических отношениях между Ким Кардашян и комиком Питом Дэвидсоном все больше крепчают. На днях юморист провел вечеринку по случаю Дня рождения, на которую пригласил светскую львицу и ее маму Крис Дженнер.
Несмотря на то, что Ким Кардашян и Канье Уэст так и не получили официального документа о разводе, они живут отдельно и не считают себя парой. Каждого из знаменитостей довольно часто подозревают в романах. Новая информация появилась об отношениях звезды реалити и бывшего жениха Арианы Гранде.
К слову Она все еще моя жена, – Канье Уэст до сих пор не развелся с Ким Кардашян
Звезды подогрели слухи о романе Кардашян и Дэвидсона
На днях юморист Пит Дэвидсон отпраздновал день рождения. Гостями вечеринки стал рэпер Флейвор Флейв, который называет Пита "названным сыном", Ким Кардашян и ее мать, Крис Дженнер. Фото с празднования опубликовал Флейв.
Из фотографии заметно, что вечеринка была скромной и в домашнем стиле. Инсайдеры сообщают, что она проходила в особняке Крис Дженнер.
Источник издания People подчеркнул, что Ким Кардашян и Пит Дэвидсон действительно встречаются. Они нравятся друг другу и делают друг друга счастливыми.
День рождения Пита Дэвидсона / Фото из инстаграма Флейвора Флейва
Почему появились слухи о романе между Питом и Ким
- 29 октября 27-летнего комика и 41-летнюю светскую львицу заметили вместе в Калифорнии.
- Пара проводила время вместе в парке развлечений Knott's Berry Farm. Они веселились в компании Кортни Кардашян, ее жениха Трэвиса Баркера и других.
- Ким Кардашян и Пит Дэвидсон сидели рядом и держались за руки. Но инсайдеры тогда опровергли слухи об их романе и назвали американских звезд друзьями.