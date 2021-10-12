Бывшего бойфренда Кайли Дженнер обвинили в насилии

Бывшая девушка известного американского рэпера Tyga Камарин Суонсон обвинила его в физическом насилии. Блогер заявила, что артист напал на нее.

Блогер и модель Камарин Суонсон поделилась шокирующей историей об известном рэпере Tyga. Она рассказала об этом в сети и поделилась информацией с американскими СМИ.

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Камарин Суонсон якобы пришла к своему бойфренду Tyga около 3 ночи. Она появилась в доме исполнителя якобы навеселе, против воли самого Tyga, и кричала на пороге.

Артист впустил девушку внутрь для разговора. Как Камарин рассказала полиции, парень напал на нее. Суонсон из дома Tyga забрала ее мать, которая и написала на него заявление.

Рэпера не арестовали, однако он должен появиться в полиции 12 октября.

В своем инстаграме Камарин Суонсон показала лицо с травмами, которые ей якобы нанес экс-бойфренд.

Мне так неудобно и стыдно, что я дошла до этого, но я должна постоять за себя,

– написала блогер.



Камарин Суонсон / Фото из инстаграм-сториз



Камарин Суонсон / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Суонсон и Tyga