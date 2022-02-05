Было тяжело петь, – лидер KAZKA объяснила, почему решила похудеть

Солистка известной группы KAZKA за год похудела примерно на 35 килограммов. Александра Зарицкая объяснила, что решила сбрасывать лишнее из-за здоровья.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, почему решила начать сбрасывать лишние килограммы. Она призналась, что имела проблемы со здоровьем.

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Почему лидер KAZKA решила худеть

Был у меня такой период, когда реально было тяжело петь, ходить. Я поняла, что все-таки здоровье должно быть в приоритете и сейчас я все же приближена к тому, чтобы быть здоровой и получать кайф от жизни, чтобы ничего не мешало воплощать свои мечты,

– призналась Александра Зарицкая.

Певица добавила, что начала этот путь во время карантина. За год она похудела на 35 килограммов.

"Если считать от самой большой точки, которая была, это как раз карантин, депрессия, и сейчас – это где-то 35 килограммов. Килограммы у всех разные. Главное, чтобы люди видели, что существуют изменения, и человек может меняться, если этого захочет", – подчеркнула она.

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Похудение Александры Зарицкой