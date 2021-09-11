Было больно, – Потап впервые рассказал, как предложил жене развестись

В первом браке с продюсером Ириной Горовой Потап прожил 15 лет. Семь лет назад супруги развелись. Рэпер признался, что именно он был инициатором разрыва. Как звезда предложил жене разойтись, узнавайте дальше.

Звездный развод Потапа и Ирины Горовой состоялся в 2014 году. Эксы до сих пор неохотно раскрывают все причины разрыва, заявляя лишь о постоянных ссорах и спорах. В новом интервью рэпер впервые признался, что изменил жизнь, чтобы не "мучить другого человека".

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Похоже, артист имел в виду экс-участницу дуэта "Потап и Настя", а с мая 2019 года – жену Настю Каменских. По его словам, расставшись с Ириной Горовой, он сделал выбор в пользу любви.

Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце,

– поделился Потап.

Как ни странно, экс-супруги сохранили прекрасные отношения. Они остались друзьями, партнерами по продюсерскому центру Mozgi Entertainmen и любящими родителями для 13-летнего сына Андрея. В частности, на днях они устроили вечеринку по случаю его дня рождения, на которой продемонстрировали семейную гармонию.



Потап с экс-женой на дне рождении сына / Фото из инстаграма Ирины Горовой

, Потап и Ирина Горовая несколько лет скрывали развод , потому что якобы тяжело переносили расставание. По словам продюсера, долгое время у них обоих была "открытая рана".

Примечательно, что только в феврале этого года в сети появилось видео, как Потап сделал предложение Каменских. Однако до сих пор неизвестно, в каком году состоялось предложение. Ясно лишь то, что рэпер предложил Каменских стать его женой еще до ее впечатляющего похудения, а их загородный коттедж находился в стадии строительства.