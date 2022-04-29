Как были тупыми, так и остались, – Леди Гага посмеялась над россиянами

Знаменитая американская артистка Леди Гага на одном из своих перформансов упомянула о россиянах. Звезда не стесняясь назвала их "тупыми".

Американская певица Леди Гага поддерживает Украину, где Россия развязала войну. На днях на одном из своих концертов звезда отрицательно высказалась о россиянах.

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Леди Гага высмеяла россиян

В перформансе в Лас-Вегасе знаменитость выступила с речью, в которой рассказала о войне в Украине. Она тоже поделилась, как помогает украинцам. В конце Леди Гага припомнила, как призвала россиян арестовать ее.

Они должны были меня арестовать в России, когда имели такой шанс. Я говорила им одеть на меня наручники. Они были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас,

– сказала артистка.

Леди Гага о россиянах: смотрите видео

, что в 2012 году на концерте в Москве Леди Гага протестовала против запрета ЛГБТ и призвала арестовать ее за поддержку сообществ.

Напомним, Леди Гага уже поддерживала Украину. На церемонии вручения наград SAG Awards 2022 она поразила щемящими словами поддержки Украины. Певица отметила, что она молится за Украину и за то, чтобы наши сердца не были разбиты.