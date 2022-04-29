Как были тупыми, так и остались, – Леди Гага посмеялась над россиянами
Источник:твитер Gaga Daily
Знаменитая американская артистка Леди Гага на одном из своих перформансов упомянула о россиянах. Звезда не стесняясь назвала их "тупыми".
Американская певица Леди Гага поддерживает Украину, где Россия развязала войну. На днях на одном из своих концертов звезда отрицательно высказалась о россиянах.
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Леди Гага высмеяла россиян
В перформансе в Лас-Вегасе знаменитость выступила с речью, в которой рассказала о войне в Украине. Она тоже поделилась, как помогает украинцам. В конце Леди Гага припомнила, как призвала россиян арестовать ее.
Они должны были меня арестовать в России, когда имели такой шанс. Я говорила им одеть на меня наручники. Они были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас,
– сказала артистка.
Леди Гага о россиянах: смотрите видео
Напомним, Леди Гага уже поддерживала Украину. На церемонии вручения наград SAG Awards 2022 она поразила щемящими словами поддержки Украины. Певица отметила, что она молится за Украину и за то, чтобы наши сердца не были разбиты.