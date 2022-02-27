Была свидетелем силы украинского народа, – экс-невеста Кличко осудила Путина и вспомнила Майдан

Голливудская актриса и бывшая невеста боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери поддержала Украину и осудила действия Путина. По своему опыту она знает о силе и духе украинского народа, ведь стала свидетелем Революции Достоинства.

Женщина опубликовала в инстаграме сообщение и архивное фото, где обнимает украинцев рядом с бывшим женихом Владимиром Кличко. Она вспомнила, как в 2014 году была на Майдане.

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Я лично была свидетелем силы украинского народа, который упорно боролся за свою независимость и много лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин, это абсолютный позор! Этот ужасный момент в истории, посылающий ужасный сигнал: сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и разрешать автократам вроде Путина брать все, что им вздумается. Я молюсь о своей семье и друзьях там и о всех, кто борется,

– эмоционально написала женщина.

Хайден Панеттьери с Кличко на Майдане в 2014 году / Фото из инстаграма звезды

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Она добавила, что хочет, чтобы у украинцев было больше поддержки, и хотела бы бороться вместе с нами. Сейчас она просит всех своих сторонников "стать бок о бок в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку #эмократии". Она отметила инстаграм-страницы Владимира и Виталия Кличко и попросила следить за обновлениями, которые они будут писать.

В комментариях фанаты искренне поблагодарили Хайден за ее позицию и пообещали поддерживать Украину в тяжелое время. Также они выразили надежду, что с ее дочерью Евдокией от Владимира Кличко и с самим мужчиной все хорошо.

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