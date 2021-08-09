Была целая банда, – отчим избитого танцовщика Дорофеевой раскрыл детали нападения

22-летний танцовщик из балета Нади Дорофеевой оказался в коме после того, как его жестоко избили возле гей-клуба в Киеве. Нападение совершил работник УГО, которого уволили и взяли под стражу. Как выяснилось, он был участником банды, которая регулярно избивает людей.

Отчим Евгения Гончаренко сообщил, что его пасынок – не единственная жертва бывшего бойца Управления государственной охраны Украины. Он якобы был участником группировки, которая совершала нападения на людей.

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На родине этого мужчины была целая банда, которая регулярно избивает людей. Эту информацию также передали правоохранителям,

– рассказал мужчина.

Более того, по словам Вячеслава, во время нападения злоумышленник был при исполнении служебных обязанностей, ведь в то утро шел на работу. Он до сих пор не понимает, чем была обоснована такая жестокость в сторону его пасынка.

"Они желают смерти и призывают убивать таких людей. Я считаю, в том, что ребята танцевали в клубе, ничего плохого нет, это их работа", – пояснил отчим Евгения.

В каком состоянии избитый танцовщик Нади Дорофеевой

Ранее мама танцовщика делилась, что в коме он проведет по меньшей мере 10 дней. По прогнозам врачей, за это время отек головного мозга должен был бы уменьшиться. Однако отчим Евгения заявил, что в состоянии медикаментозного сна он может пробыть несколько месяцев.

У танцовщика нарушена опорно-двигательная система – левая часть его тела неподвижна.

Врачи ежедневно дают юноше снотворное, на которое у него еще слишком резкая реакция.

На лечение Евгения каждый день уходит от 3 до 5 тысяч гривен.

"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу, поэтому деньги будем собирать, пока не выяснится ситуация с его здоровьем", – поделился Вячеслав.

Избиение танцовщика Нади Дорофеевой: коротко