Был подавленным и печальным, – почему Эд Ширан уже 7 лет не пользуется телефоном
Источник:The Collector’s Edition
Британский певец Эд Ширан ошеломил откровенным признанием. Он рассказал, что уже 7 лет не пользуется телефоном.
Знаменитый британский певец Эд Ширан рассказал, что отказался от активного пользования гаджетами. Он ограничил пользование интернетом и общение с людьми онлайн.
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Почему Эд Ширан не пользуется телефоном
Исполнитель уже 7 лет не пользуется телефоном. Причиной этого стало то, что раньше он был "очень подавленным и печальным".
"Я избавился от него, и это было похоже на то, будто занавес только что поднялся", – поделился впечатлениями Эд Ширан.
Певец добавил, что он ограничил общение с людьми, но не разорвал их полностью. Артист также решил, как будет взаимодействовать со своей командой и работниками.
Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 писем за раз. Как только я отправляю их, закрываю ноутбук,
– пояснил Ширан.
Эд Ширан / Фото из инстаграма звезды
Заметим, не только Эд Ширан отказывается от социальных сетей и гаджетов. Другие звезды выбирают хоть не такие радикальные методы, но все равно перестают пользоваться достижениями современности.
- Модель Крисси Тайген удалила свой аккаунт в твиттере, оставив только инстаграм. Это она объяснила тем, что ее страница играла негативную роль.
- Принц Гарри и Меган Маркл полностью отказались от социальных сетей. Они не пользуются инстаграмом, а с начала 2021 года не посещают твиттер или фейсбук.