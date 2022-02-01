Был подавленным и печальным, – почему Эд Ширан уже 7 лет не пользуется телефоном

Британский певец Эд Ширан ошеломил откровенным признанием. Он рассказал, что уже 7 лет не пользуется телефоном.

Знаменитый британский певец Эд Ширан рассказал, что отказался от активного пользования гаджетами. Он ограничил пользование интернетом и общение с людьми онлайн.

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Почему Эд Ширан не пользуется телефоном

Исполнитель уже 7 лет не пользуется телефоном. Причиной этого стало то, что раньше он был "очень подавленным и печальным".

"Я избавился от него, и это было похоже на то, будто занавес только что поднялся", – поделился впечатлениями Эд Ширан.

Певец добавил, что он ограничил общение с людьми, но не разорвал их полностью. Артист также решил, как будет взаимодействовать со своей командой и работниками.

Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 писем за раз. Как только я отправляю их, закрываю ноутбук,

– пояснил Ширан.



Эд Ширан / Фото из инстаграма звезды

Заметим, не только Эд Ширан отказывается от социальных сетей и гаджетов. Другие звезды выбирают хоть не такие радикальные методы, но все равно перестают пользоваться достижениями современности.