Был очарован, – экс-участник "Холостячки" Васко рассказал о Злате Огневич

Теннисист Васко Младенов боролся за сердце Златы Огневич во втором сезоне реалити-шоу "Холостячка". Однако девушка решила попрощаться с ним в 4 выпуске. Мужчина отметил, что от выбытия никто не застрахован, и он понимал, что может уехать домой.

Злата Огневич отпустила Васко. Она не видит с ним общего будущего, поэтому и не продолжила историю любви. Мужчина отметил, что для него такое решение было очень неожиданным.

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Васко Младенов об отношениях с "Холостячкой"

"Решение Златы для меня действительно было очень неожиданным. Накануне у нас было два прекрасных свидания. Но от выбытия никто не застрахован. Я не исключал вариант, что могу уехать домой. Это могло произойти как на первой вечеринке, так и в любой другой момент", – поделился Васко.

Что касается Златы, то Васко заметил, что она открытая, искренняя и легкая. С ней было очень приятно проводить время.



Злата Огневич и Васко Младенов / Фото из инстаграма Васко Младенова

На проекте у мужчины было много ярких моментов. И одним из них стала первая вечеринка: "Я испытал море эмоций, когда познакомился со Златой, другими участниками, командой". А также Васко признался, что невероятным было первое свидание с "Холостячкой".

Я играл для нее на рояле, и мы создавали ароматы. В тот день я был очарован,

– признался Младенов.



Свидание Васко и Златы / Фото из инстаграма "Холостячки"

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После вылета из проекта Власко поблагодарил Злату за ту сказку, которую пережил вместе с ней. Он подчеркнул, что был собой, не играл роли. И хотя их история длилась недолго, Огневич смогла вдохновить мужчину на творческий порыв, и он благодарен ей за это.