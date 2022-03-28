Был очень неожидан, – Дмитрий Дикусар рассказал, благодаря чему смог выжить после авиаудара

Украинский хореограф, а теперь военный, Дмитрий Дикусар около недели назад потерпел авиаудар по его части. Но благодаря слаженной работе многим удалось спастись.

Танцовщик и участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар продолжает защищать Украину. На днях он вышел в эфир и рассказал об авиаударе, потерпевшем его часть неделю назад.

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Дмитрий Дикусар рассказал об обстреле

Хореограф поделился, что обстрел произошел еще в первые дни обучения. Благодаря слаженному процессу удалось избежать потерь.

Мы пережили этот авиаудар, он был очень неожиданным. Это было буквально первые несколько дней, никто не был готов. Но все сработали очень слаженно, потому что знают куда пришли, зачем пришли и зачем,

– рассказал Дикусар.

"Наш боевой дух очень высок и мы делаем все, что можем все, что в наших силах. Я хочу, чтобы все украинцы знали, что мы вместе, все перед Богом равны, все будем биться до последнего москаля", – добавил он.

, участник "Танцев" время от времени выходит на связь с фанами, показывается в форме и с улыбкой. В последний раз он поделился, что имеет много дел.

Дмитрий Дикусар уже не состоит на учебе, однако рассказывать, где он – нельзя.

"Враг пытается нас сломать морально, нас испугать. Все, что у него есть, больше злобы с нашей стороны к нему и больше решимости всех парней. Не сожалеть никого из них", – подчеркнул танцовщик.