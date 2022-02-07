Как сообщили в пресс-службе 24 каналу, трек "Бути з тобою", который вышел в ютубе 6 февраля, стал последним в альбоме "Снайперы-Амуры". Режиссером клипа стал сам фронтмен Виктор Винник, а съемками занимался Дмитрий Кошлань из компании West Art.

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Согласно замыслу, в клипе рассказывается о двух влюбленных, историю которых пишет писатель (лидер коллектива) на винтажной печатной машинке. Парень поднимается в горы, преодолевает препятствия в поисках своей возлюбленной, которая уже ждет его. Герои клипа не были профессиональными актерами, но, как сообщил режиссер, со своими ролями справились отлично.

Виктор Винник и МЕРИ – Бути з тобою: смотреть видео онлайн

Съемки клипа проходили в солнечную осеннюю пору среди Карпатских гор – на так называемых Скалах Довбуша. Именно поэтому клип создает эффект ностальгии по теплой погоде и яркой юношеской любви.

Съемки клипа "Бути з тобою" / Скриншот с видео

Клип на песню "Бути з тобою" Виктор Винник и МЕРИ дарят всем влюбленным и приглашают на свои концерты по случаю Дня Святого Валентина: 13 февраля – во Львове, 14 февраля – в Ивано-Франковске.