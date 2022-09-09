Как будущий король Британии танцевал украинский гопак: фото с Чарльзом III покорило сеть
Преемник Елизаветы II на королевский трон Великобритании хорошо знаком с украинской культурой. Чарльз III даже когда-то танцевал украинский гопак.
Вчера, 8 сентября, стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Оказалось, что ее преемник Чарльз III в 80-х годах прошлого столетия танцевал с украинским ансамблем "Говерла".
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Украинцы в английском городе Дерби
В 81 году украинский ансамбль "Говерла" выступал в английском городе Дерби. Очевидно, танцоры пригласили Чарльза III в круг, чтобы выполнить вместе несколько народных элементов.
Есть слухи, что это фото – постановочное. Мол, Чарльзу III подставили стул для одной фотографии и вместе с украинцами он не танцевал.
Отзывы пользователей сети
Эту фотографию также опубликовал на своей странице в фейсбуке историк Вахтанг Кипиани. Сообщение собрало немало шутливых и увлекательных комментариев:
- "У казака справа видно, что он сидит на стуле, а Чарльзу в фотошопе его убрали. А еще россияне уже говорят, что в оригинале был стол, а у девушек кокошники".
- "Я тоже думаю, что правдивая съемка, тем более в королевской семье их и танцам учат, сделать пару па... Молодец! Историческое фото".
- "Гооооосподи! Еще один "бандеровец" на престоле! Это мировой сговор! Куда смотрят масоны?! (это шутка если что)"
- "И хорошо же танцует, судя по всему!" – ответ Вахтанга на комментарий: "Казацкие гены!"
- "Он еще и бисером умеет вышивать! Где-то было фото".
Что ждет Великобританию в ближайшее время
Сразу после смерти королевы был опубликован "план действий", приведший к изменениям в монархическом строе государства. Его подготовили еще в 60-х годах прошлого столетия.
Известно, что изменится королевская символика: банкноты, флаги и гимн.По традиции церемония интронизации Чарльза III состоится через несколько месяцев. После смерти королевы должно пройти достаточно времени.
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