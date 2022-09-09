Как будущий король Британии танцевал украинский гопак: фото с Чарльзом III покорило сеть

Преемник Елизаветы II на королевский трон Великобритании хорошо знаком с украинской культурой. Чарльз III даже когда-то танцевал украинский гопак.

Вчера, 8 сентября, стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Оказалось, что ее преемник Чарльз III в 80-х годах прошлого столетия танцевал с украинским ансамблем "Говерла".

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Украинцы в английском городе Дерби

В 81 году украинский ансамбль "Говерла" выступал в английском городе Дерби. Очевидно, танцоры пригласили Чарльза III в круг, чтобы выполнить вместе несколько народных элементов.

Есть слухи, что это фото – постановочное. Мол, Чарльзу III подставили стул для одной фотографии и вместе с украинцами он не танцевал.

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Эту фотографию также опубликовал на своей странице в фейсбуке историк Вахтанг Кипиани. Сообщение собрало немало шутливых и увлекательных комментариев:

"У казака справа видно, что он сидит на стуле, а Чарльзу в фотошопе его убрали. А еще россияне уже говорят, что в оригинале был стол, а у девушек кокошники".

"Я тоже думаю, что правдивая съемка, тем более в королевской семье их и танцам учат, сделать пару па... Молодец! Историческое фото".

"Гооооосподи! Еще один "бандеровец" на престоле! Это мировой сговор! Куда смотрят масоны?! (это шутка если что)"

"И хорошо же танцует, судя по всему!" – ответ Вахтанга на комментарий: "Казацкие гены!"

"Он еще и бисером умеет вышивать! Где-то было фото".

Что ждет Великобританию в ближайшее время

Сразу после смерти королевы был опубликован "план действий", приведший к изменениям в монархическом строе государства. Его подготовили еще в 60-х годах прошлого столетия.

Известно, что изменится королевская символика: банкноты, флаги и гимн.

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По традиции церемония интронизации Чарльза III состоится через несколько месяцев. После смерти королевы должно пройти достаточно времени.