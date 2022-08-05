Alyosha впервые призналась, будет ли отдавать сыновей в американскую школу

В марте Alyosha вывезла детей к родне мужа в США. В Киеве старший Роман учился в 3 классе, а младший Марк осенью должен был идти в первый. Как выяснилось, украинское образование они забросили и получают американское.

В интервью 24 каналу Alyosha рассказала, что последние два месяца ее сыновья ходили в школу рядом с их домом в США. Сейчас они в летнем лагере, а осенью продолжат обучение по американской программе.

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Alyosha об американском образовании сыновей

Роман должен быть в 3 классе, но его взяли в 2 через язык, потому что он многое не понимает. Там более легкая программа, чтобы он мог лучше ориентироваться. Марка, который в этом году должен быть первоклассником, взяли в садик. Но это так же общение, присутствует развитие, они учат математику, стихи, пишут,

– рассказала Alyosha в интервью.

Она призналась, что сначала Роман пытался учиться онлайн в своей киевской школе, но из-за большой разницы во времени это было очень сложно – и для него, и для нее.

"Это нереально. Дети должны ночью сидеть и делать уроки со своими одноклассниками. Сейчас мы немного пропустили украинские задачи, потому что здесь есть английские. Но они почти такие же: табличка умножения, чтение, писание, изучение английского", – добавила звездная мамочка.

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