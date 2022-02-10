Будет, как будет, – как ROXOLANA реагирует на 2 место в прогнозах букмекеров на финал Нацотбора

Букмекеры уже сделали ставки на победительницу Нацотбора Евровидения. В рейтинге ROXOLANA заняла 2 место и рассказала, как отреагировала на эту новость.

В эксклюзивном комментарии 24 каналу украинская певица ROXOLANA призналась, как отреагировала на второе место в прогнозах букмекеров. Она поделилась, что не собирается полагаться на прогнозы.

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Реакция ROXOLANA на 2 место

Исполнительница отметила, что ей приятно видеть себя в списках фаворитов, однако это не отменяет ее планов победить.

Это, конечно, очень приятно, но я стараюсь не полагаться на прогнозы и предсказания. Я стремлюсь сделать все от души, для собственного удовольствия и удовольствия зрителей, а дальше – будет, как будет,

– рассказала ROXOLANA.

"Если я выиграю и поеду в Италию, это будет невероятно, а если это будет другой участник – я поддержу его и буду болеть за того, кого изберет вся страна. Поэтому я отношусь к этому спокойно и с благодарностью за такую оценку нашей деятельности", – добавила она.

Напомним, ROXOLANA выступит в финале национального отбора Евровидения-2022 с песней Girlzzz.

ROXOLANA – GIRLZZZ: смотрите видео онлайн

Рейтинг букмекеров на финал Нацотбора

Фаворитом с наибольшим количеством процентов голосов стала Alina Pash. Ей пророчат победу.