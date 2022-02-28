Будем сопротивляться: Катя Осадчая сравнила Украину с кораблем "Черкассы" в одноименном фильме

Украинская телеведущая Катя Осадчая вспомнила фильм "Черкассы". Она сравнила его сюжет с событиями в Украине во время войны.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая активно освещает события в Украине. Теперь она сравнила войну с кораблем "Черкассы", боровшемся до конца, в одноименном фильме.

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Катя Осадчая об Украине во время войны

Знаменитость сравнила нынешнюю Украину с военным кораблем "Черкассы". Он не сдался русским оккупантам и боролся до конца.

Когда вышел фильм Черкассы, мы лично познакомились с капитаном тральщика "Черкассы", не сдавшимся оккупантам в Крыму. Тогда мы плакали, выражать капитану свое уважение и даже представить не могли, что через два года мы все станем "Черкасами", которые будут сопротивляться!

– написала Катя Осадчая.

, что в фильме капитан тральщика Федаш говорит морякам важную фразу: "Черкассы будут сопротивляться". Сегодня и Украина сопротивляется российскому оккупанту.

Катя Осадча также выразила благодарность украинским воинам и попросила отписываться "ватных" подписчиков. Она добавила, что считает молчание украинцев – изменой.

Отрывок из фильма "Черкассы" / Видео из инстаграммы Кати Осадчей

Напомним, фильм "Черкассы" создан на основе реальных событий и рассказывает о находившемся на территории Крыма тральщике "Черкассы". По сюжету на него напали российские войска. В течение трех недель корабль с украинскими моряками мужественно держал оборону и стал единственным судном, удержавшим флаг Украины на мачте.

За созданием сюжета и съемочным процессом следил Юрий Федаш, который на момент нападения был командиром тральщика U311 "Черкассы". А ряды актеров пополнили моряки, защищавшие свой корабль в нелегкий март 2014-го.

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Текст публикации Кати Осадчей

Когда вышел фильм Черкассы, мы лично познакомились с капитаном тральщика Черкассы, не сдавшимся оккупантам в Крыму. Тогда мы плакали, выражать капитану свое уважение и даже представить не могли, что через два года мы все станем Черкассами, что будут сопротивляться!

Русский корабль иди на**й. Горжусь нашими воинами! Мы сильны, мы на нашей земле, мы победим! Upd: вату прошу отписываться молча. Молчание украинцев в Украине и за рубежом считаю подлостью и предательством.