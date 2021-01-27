Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов изрядно поразил новым фото. Со своей невестой Николой Пельтц он позировал на камеру полностью обнаженный. Кадр взбудоражил сеть.

Источник: инстаграм Бруклина Бекхэма

21-летний Бруклин Бекхэм не стесняется обнажаться на камеру. Вместе со своей невестой Николой Пельтц сын Виктории и Дэвида решил взбудоражить воображение поклонников.

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Откровенное фото Бруклина и Николы

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов часто делится фото с любимой невестой, актрисой Николой Пельтц. Однако на этот раз Бруклин решился на откровенность, и показал совместное пикантное фото. Черно-белый цвет фотографии придал ей особой атмосферности.

Бруклин и Никола позировали очень близко к камере. Они нежно обнялись, прижавшись друг к другу. Актриса проникновенно смотрела в объектив, а парень в этот момент целовал ее в плечо.

Пара позировала обнаженной, поэтому Никола Пельтц засветила упругие груди, а Бруклин похвастался большим количеством татуировок. Актриса распустила волосы и подчеркнула глаза тонкими стрелками. Вместе возлюбленные выглядели великолепно.



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото из инстаграма Бруклина Бекхэма