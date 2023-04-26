Брюс Уиллис впервые стал дедушкой: его дочь от Деми Мур родила девочку – фото

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер стала мамой, а актеры – впервые бабушкой и дедушкой. У нее родилась девочка, которую назвали Луэтта Айли.

34-летняя Румер Уиллис рожала дома. Ее кроха появилась на свет еще на прошлой неделе, 18 апреля. Однако о родах она рассказала только сейчас и опубликовала ее первое трогательное фото в пеленках.

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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур стала мамой

Луэтта Айли Томас Уиллис. Ты чистая магия. Родилась дома во вторник, 18 апреля. Ты для нас больше, чем мы когда-либо мечтали,

– с любовью подписала Румер Уиллис.

Внучка Деми Мур и Брюса Уиллиса / Фото из инстаграма Румер

Она родила от фронтмена инди-группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса, об отношениях с которым рассказала в ноябре 2022 года. Незадолго после этого, 21 декабря, Румэн объявила, что беременная от музыканта. Тогда 60-летняя Деми Мур шутила, что "вступает в эру горячей сумасшедшей бабушки". Она уже поздравила дочь с материнством.

Искренняя любовь к этой маленькой птичке,

– написала Деми Мур в комментариях.